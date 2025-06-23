Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч, Узбекистан. Первый рейс состоится 2 августа, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.

Ургенч - город с уникальной атмосферой и колоритом, привлекающий внимание путешественников. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для комфортных поездок.

Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении, кассах AZAL, а также у аккредитованных агентств.