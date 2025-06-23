https://news.day.az/society/1762707.html AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч, Узбекистан. Первый рейс состоится 2 августа, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.
AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч, Узбекистан. Первый рейс состоится 2 августа, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.
Ургенч - город с уникальной атмосферой и колоритом, привлекающий внимание путешественников. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для комфортных поездок.
Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении, кассах AZAL, а также у аккредитованных агентств.
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