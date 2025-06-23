https://news.day.az/society/1762817.html В Азербайджане на этой неделе 4 дня подряд будут нерабочими На этой неделе в Азербайджане будет сразу четыре нерабочих дня подряд. Это связано с внесенными изменениями в календарь рабочих и выходных дней для обеспечения их последовательности.
В Азербайджане на этой неделе 4 дня подряд будут нерабочими
На этой неделе в Азербайджане будут сразу четыре нерабочих дня подряд. Это связано с внесенными изменениями в календарь рабочих и выходных дней для обеспечения их последовательности.
Как сообщает Day.Az, согласно решению Кабинета министров, для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, 21 июня (суббота) стал рабочим днем вместо 27 июня (пятница).
Таким образом, в связи с празднованием 26 июня - Дня Вооруженных Сил Азербайджана, граждан ждет четыре подряд выходных: 26, 27, 28 и 29 июня (четверг, пятница, суббота и воскресенье).
Ранее в Азербайджане с 6 по 9 июня также были подряд четыре нерабочих дня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре