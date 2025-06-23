В Азербайджане на этой неделе 4 дня подряд будут нерабочими

На этой неделе в Азербайджане будут сразу четыре нерабочих дня подряд. Это связано с внесенными изменениями в календарь рабочих и выходных дней для обеспечения их последовательности.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Кабинета министров, для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, 21 июня (суббота) стал рабочим днем вместо 27 июня (пятница).

Таким образом, в связи с празднованием 26 июня - Дня Вооруженных Сил Азербайджана, граждан ждет четыре подряд выходных: 26, 27, 28 и 29 июня (четверг, пятница, суббота и воскресенье).

Ранее в Азербайджане с 6 по 9 июня также были подряд четыре нерабочих дня.