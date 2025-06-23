Евросоюз намерен возобновить санкции против Ирана

Европейский союз рассматривает возможность повторного введения санкций в отношении Ирана, чтобы предотвратить восстановление его ядерной программы.

Как передает Day.Az, об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в преддверии встречи глав МИД государств-членов ЕС.

"Иран имеет обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), при этом предусмотрен механизм, позволяющий повторно вводить санкции, если ситуация вокруг ядерной программы этой страны не будет улучшаться",- отметила она.

Каллас заявила, что нынешнее состояние экономики Ирана неудовлетворительное и это не идет на пользу иранскому народу, а также подчеркнула, что предпринимаются усилия для недопущения восстановления ядерной программы Ирана.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.