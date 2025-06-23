Вице-президент SOCAR отмечает растущую роль Азербайджана в мировой энергетике

Широкая география участников Бакинской летней энергетической школы свидетельствует о растущей роли Азербайджана в сфере энергетики.

Как передает Day.Az, об этом сказала вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева на официальном открытии 19-ой Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School - BSES 2025) в университете АDА.

"За почти два десятилетия Бакинская летняя энергетическая школа стала важной площадкой, объединяющей академическое знание с практическим опытом индустрии. Программа ежегодно собирает экспертов, ученых, политиков со всего мира для обсуждения ключевых вопросов в энергетике. Она способствует как профессиональному росту участников, так и развитию международного диалога по вопросам энергетической политики", - сказала Мустафаева.

По ее словам, широкая география участников свидетельствует о растущей роли Азербайджана как центра глобального диалога в сфере энергетики и природных ресурсов.

"Программа способствует развитию региональной энергетической политики, продвижению "зеленых", безопасных и доступных решений, а также формированию высококвалифицированных специалистов", - сказала З.Мустафаева.