В Баку проходит I Международная конференция по кредитной отчетности.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии, посвященном теме "От данных к решениям: будущее кредитных бюро", выступят поставщики кредитной информации, руководители финансовых учреждений и международные эксперты, а также будут обсуждаться такие актуальные вопросы, как кредитный риск, искусственный интеллект, управление данными и цифровая идентификация.

В рамках конференции состоятся приветственные выступления руководства Центрального банка и представителей банковского сектора, презентации Азербайджанского кредитного бюро, опыт региональных и международных кредитных бюро, а также будут представлены деятельность организации ACIPE и возможности сотрудничества.

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