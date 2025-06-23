Автор: Лейла Таривердиева

Когда мы говорим, что Азербайджан оказал Армении огромную услугу, нанеся ей поражение в войне, в соседней стране обижаются. Но это действительно так. Азербайджан на самом деле открыл для Армении и армянского народа большие перспективы, избавив соседей от статуса оккупанта. Хотя в мире только пара стран официально признавала Армению агрессором, на неофициальном уровне этот факт признавался повсеместно. Страну не подвергали санкциям, не осуждали с международных трибун, не тыкали носом в международное право, но молча игнорировали. Почти тридцать лет Армения как член международного сообщества была невидимкой и негласно считалась нерукопожатным государством. Потому что, несмотря на проармянские симпатии, купленные на деньги диаспоры, в мире знали, что к чему.

Факт оккупации территорий Азербайджана не требовал доказательств. Все происходило на глазах мирового сообщества. Да, оно не желало видеть армянских зверств и наплевательства Еревана на международное право. Тем не менее, в Армению практически не ездили главы государств, за исключением опекунов, там не проводились международные мероприятия, армянские лидеры на встречах за рубежом чувствовали себя бедными родственниками, точнее, им давали понять, кем они являются.

Одним словом, иметь дело с преступниками, даже если имелся заказ не отправлять его за решетку, никто не хотел. Для высокопоставленных лиц в США и Европе, где велась широкая проармянская пропаганда, тот же Серж Саргсян, например, всегда негласно был лицом нерукопожатным. Приход к власти Никола Пашиняна несколько изменил подходы к руководству, но не к репутации самой Армении.

Все изменилось после Второй карабахской войны. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию - тому яркий пример.

Официальные контакты между Арменией и Турцией начались в 2021 году. До войны эти отношения обуславливались освобождением территорий Азербайджана, и обойти это условие Еревану не удавалось. Он в течение многих лет пытался перебороть реалии, и один раз это ему даже почти удалось, но фактор оккупации не позволил сторонам продвинуться дальше определенной черты.

Так называемая "футбольная дипломатия" провалилась именно по этой причине. Анкара не смогла переступить эту черту. 10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Турции и Армении подписали документы, вошедшие в историю как "цюрихские протоколы". Это были протоколы об установлении дипотношений и протоколы о развитии двусторонних отношений. Сразу скажем, что документы так и не были ратифицированы турецким парламентом. Армения прождала девять лет и, в конце концов, была вынуждена сделать тот же шаг. Турция отказалась от ратификации, так как все это неуместное миротворчество не приветствовал Баку. Даже не стоит гадать, кого между Баку и Ереваном выберет Анкара в подобной ситуации.

Сержу Саргсяну очень хотелось называться президентом, открывшим турецкую границу. При этом он не хотел отказываться не только от оккупации территорий Азербайджана, но и от претензий на турецкие земли. Очень странно выглядел бы мир со страной, которая не только называет твои территории "западной Арменией" и рисует на гербе твою гору, но еще и обвиняет тебя в "геноциде". Саргсян тянул с отказом от протоколов в надежде, что Запад дожмет Анкару. Но даже Запад не смог перевесить слово, сказанное Азербайджаном.

В апреле 2010 года в Вашингтоне во время антиядерного саммита состоялась встреча Сержа Саргсяна с тогда еще премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча продлилась полтора часа и прошла, как потом выяснилось, плохо. По ее окончании стороны отказались от комментариев. После нее Саргсян отправился на возложение венка к могиле Вудро Вильсона, обещавшего армянам половину Кавказа, и заявил там, что Турция, дескать, "не может говорить с Арменией и армянами на языке предусловий, мы этого просто не допустим". В свою очередь Эрдоган, выступая в тот же день на открытии Центра глобальных исламских исследований в Университете Джорджа Мейсона заявил, что "решения парламентов различных стран о признании "геноцида армян" не идут во благо Армении". И подчеркнул, что историю должны изучать и оценивать историки, а не парламенты.

На этом попытки армяно-турецкого урегулирования завершились. В 2017 году Ереван демонстративно отказался от приглашения Анкары принять участие в 25-м саммите ОЧЭС в Стамбуле, отправив туда вместо президента замминистра иностранных дел.

Маска "миротворца" очень быстро сошла с лица Сержа Саргсяна. Несмотря на то, что между странами вроде как продолжался мирный процесс, на одной из встреч со школьниками президент Армении, отвечая на вопрос о "возвращении западных земель и горы Арарат", сказал, что они, старшее поколение, уже выполнили свою задачу, оккупировав азербайджанские земли, а "западная Армения" это уже их задача, то есть задача нового поколения. В Турции услышали Саргсяна и поняли, что Армения неизлечима. Официальная Анкара потребовала извинений. Ереван, конечно, извиняться не стал. Да и какой был бы смысл в извинениях, если армянская государственность, согласно Декларации о независимости, предусматривала "возвращение западной Армении", и эти претензии закреплялись в Конституции.

Никол Пашинян хочет изменить ситуацию, и это может только приветствоваться. Он первым из армянских политиков и армянских лидеров заявил о недопустимости наличия в основном законе претензий к территориям соседей. Он первым рискнул открыто выступить против пропаганды "геноцида армян" и решился поставить этот факт под сомнение. Это очень хорошее начало для построения армяно-турецких отношений.

После переговоров с президентом Эрдоганом 20 июня Пашинян встретился с представителями местной армянской диаспоры. Проживающие в Турции армяне как никто другой заинтересованы в установлении дипотношений и открытии границ, поэтому, если верить армянским СМИ, идиотских вопросов Пашиняну на встрече не задавалось.

Вопреки утверждениям армянской пропаганды, в Азербайджане вовсе не против сотрудничества Армении и Турции. После устранения факта оккупации наших территорий, помех для этого стало куда меньше. Пусть никто не думает, что в Баку слышат только несерьезные заявления Пашиняна. Ничего подобного. Здесь слышат и по достоинству оценивают и позитивные его шаги. Тем более, что мы понимаем, какое противодействие армянскому премьеру приходится преодолевать в собственной стране. Но что поделать - путь к миру не может быть легким, особенно для стороны, по вине которой в регионе столько вражды.

Армения сама натворила дел и сама же должна все исправлять. Как бы это не было больно.