Армения попыталась перехитрить Турцию

В Армении никак не уразумеют, что ее проблемы с ближними и дальними соседями ни в коей мере не зависят от ее дипломатических шагов, видения развития связей, знания внутренних процессов в этих странах и так далее. Все это хорошо и правильно, когда речь идет о стране, не имеющей таких проблем с соседями, как Армения. Для нее же на нынешнем этапе не имеет значения, правильную или неправильную дипломатию проводят официальные власти в отношении, например, Турции. Какую бы дипломатию ни проводил Ереван, результат будет один.

Комментируя изданию "Голос Армении" наблюдающуюся в последнее время активизацию Турции, тюрколог Варужан Гегамян заявил: "Заявлений турецкой стороны, касающихся не только общих тенденций по Кавказу, но и конкретно по Карабаху, звучит явно больше, и звучат они чаще. Я увязываю это только с одной причиной: у Армении в последнее время не наблюдается какой-либо единой внятной позиции по Турции. Пока что на высоком уровне ее не видно и по Карабаху. И участившиеся заявления Турции - это попытки прощупать настроения, направления армянской внешнеполитической линии, которые рано или поздно должны сформироваться".

Тюрколог считает устаревшим тезис о нормализации отношений с Турцией без предусловий.

"Сейчас мы имеем новую власть, которая так или иначе должна сформировать новую повестку. Как мы видим, пока ничего подобного нет, по крайней мере, на высшем уровне не предложено ничего, что можно было бы обсуждать. В контексте Турции, так же как и других региональных игроков, у нас одна и та же проблема: нет какой-либо многофункциональной программы со множеством сценариев, разработанных на основе профессионального подхода, реальной оценки ситуации, реальных внешнеполитических, геополитических трендов и т.д. Но такая единая программа с наличием нескольких возможных сценариев развития, предполагающая определенные шаги на пути к реализации выбранной стратегии, нужна обязательно", - заявил тюрколог "ГА".

Армянский тюрколог требует сформировать комплексный подход в этом вопросе, привлечь массу специалистов, разработать стратегию, дорожную карту и все такое прочее. И не говорит только о самом главном, что определяет отношения Армении и Турции. Это, во-первых, постоянные и наглые территориальные претензии к Анкаре и требования признания не существовавшего "геноцида". И, во-вторых, деоккупация территорий Азербайджана. Последнее требование в настоящее время выступает как основное. Пока оно не будет выполнено армянской стороной, никакие дорожные карты не будут иметь никакого смысла. Этот будут лишь клочки бумаги, как те же цюрихские протоколы.

Армения пытается перехитрить могучего соседа не подкрепленными реальным содержанием и реальным желанием дружбы заявлениями. Отсутствие предусловий в армянском понимании - это отказ Турции от поддержки Азербайджана. Но турецкие политики достаточно искушены в дипломатических играх, чтобы попасться на эту удочку. А никаких рычагов давления на Анкару у Еревана нет. Как показывает практика, давить на турецкие власти не удается даже мировым державам. Армения по сравнению с ними, просим прощения за сравнение, всего лишь Моська, которая лаем на слона пытается доказать свое право на место под солнцем.

Зульфугар Ибрагимов