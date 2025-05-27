От цюрихских протоколов до мирного договора

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении проходит "Ереванский диалог". Это некая международная встреча с размытыми очертаниями и неопределенными целями. Проводится во второй раз. Первый "диалог" состоялся в сентябре прошлого года.

Главная цель мероприятия, думается, заключается в том, чтобы заставить себя слушать. Хотя в этом году Никол Пашинян не сказал ничего нового. Он произнес те же фразы, что гости форума услышали год назад. С небольшими нюансами. Если на первом сборе в Ереване Пашинян говорил о согласованности текста мирного договора на 80 процентов и об оставшихся "мелочах", не мешающих его подписанию, то в этом году он сообщил о полной готовности документа и "нежелании" Азербайджана его подписывать.

Все остальные традиционные пункты повестки остались в прежнем звучании. Как ничего не меняется в Армении, так же ничего не меняется и в ходе мыслительной деятельности ее руководства. Одни и те же слова, одни и те же акценты. Армянская дипломатическая и политическая мысль не развивается. И в случае Армении "твердость и неизменность позиции" не является плюсом и не говорит о силе политической воли. Это говорит как раз о безволии руководства страны, которое прекрасно знает, как вытащить Армению из болота, но боится делать правильные шаги. Пашинян ожидает, что все как-нибудь само образуется, и надеется, что если долго и уверенно произносить "халва", то во рту непременно станет сладко.

Предыдущий "Ереванский диалог" прошел бесследно и сладко во рту у соседей не стало. Если Пашинян рассчитывает собрать таким путем группу поддержки, сколотить команду лояльных Армении представителей дипломатических и политических кругов, то вряд ли в эту команду ему удастся записать премьер-министра Словакии или главу МИД Венгрии, присутствующих на форуме. Эти деятели никак не могут рассматриваться в качестве проводников армянских интересов. Представители стран Евросоюза присутствуют на мероприятии только в логике европейских устремлений Армении, а самому Еревану очень важно поддерживать такой имидж, но уже в другой логике - в логике усиливающегося давления со стороны России. После визита Сергея Лаврова, сбор с участием высокопоставленных гостей из Европы выглядит неким противовесом. Судя по армянским СМИ, тамошние чиновники не могут в себя прийти от радости, что к ним приехал Роберт Фицо, а Петер Сийярто посетил форум аж во второй раз.

В принципе, проводить международные встречи - это право каждого государства. И мы ничуть не хотим умалить право Армении устраивать "диалоги" и приглашать гостей. Но такие мероприятия не стоит проводить стране, которой нечего сказать. Пашиняну нечего сказать об Армении, об ее успехах, проектах и перспективах. Все, чем он способен занять внимание гостей, - это жалобы на Азербайджан.

Давно замечено, что премьер-министр Армении - большой фантазер, и порой фантазия заводит его настолько далеко, что он совершенно теряет связь с реальностью. Это особенно заметно проявляется в изобретенном им способе спасения от необходимости решать вопрос токсичности армянской конституции. Наличие претензий на территории Азербайджана в основном законе - это главная причина того, почему мирный договор все еще не подписан. Это знают все, в том числе гости "ереванского диалога".

Как уже известно всему миру, Азербайджан требует от Армении внести изменения в свой основной закон и удалить из него отсылку к декларации о независимости, провозгласившей независимость Армении присоединением территорий нашей страны. Пашинян сам признает наличие проблемы, но не может ее решить законным путем, так как знает, чем это для него обернется. Чтобы выйти из положения, он придумал следующее: стороны подписывают договор, далее он отправляется на утверждение в конституционный суд, и если КС посчитает документ противоречащим конституции, он, Пашинян, лично инициирует изменения в основной закон.

"Согласно законодательству Армении, договор должен получить заключение КС. Если КС решает, что текст не соответствует Конституции,... создастся необычная ситуация. Какой будет позиция Армении и моя? Я инициирую конституционные реформы, потому что мирный процесс и договор нельзя упускать", - сказал он.

Несерьезность этих заявлений не требует доказательств. Разумной части армянского общества должно быть стыдно за своего премьера, который озвучивает подобные идеи, выступая перед международной аудиторией. Азербайджан - серьезное и солидное государство, которое не будет играть в эти игры - подписать договор и затем стоять в сторонке, нервно кусая ногти, и ждать, что скажут дяденьки, заседающие в армянском КС. А потом еще годы дожидаться, когда Пашиняну, если выживет, удастся заставить своих зомби проголосовать за изменения в конституцию. В Баку не станут тратить время на такую ерунду, у которой однозначно не будет результата.

Кстати, Турция уже поиграла в свое время в эту игру с Ереваном, и чем все закончилось, хорошо известно. Очень уместно будет напомнить сейчас о том, что происходило с так называемыми цюрихскими протоколами, подписанными в 2009 году между Арменией и Турцией. Конституционный суд Армении вынес вердикт о соответствии документов конституции, но с собственными поправками, что было грубым нарушением и выходом за рамки полномочий КС. КС Армении посчитал, что протоколы не могут трактоваться и применяться таким образом, чтобы можно было говорить о нарушении положений 11-го пункта декларации о независимости, от которой отталкивается конституция. В пункте 11 сказано, что "Республика Армения поддерживает процесс международного признания "геноцида армян" (кавычки наши - ред.) 1915 года в Османской империи и "Западной Армении"". Исходя из этого, КС посчитал нецелесообразным создание предусмотренной протоколами совместной комиссии по "геноциду". Кроме того, КС обозначил "фактические границы", а не "межгосударственные", чтобы в нужный момент Армения могла отказаться от признания международно признанных границ Турции.

Это означало, что КС Армении признал протоколы соответствующими конституции РА, но только в отредактированном виде. То есть парламент Армении должен был ратифицировать документ, отличающийся по содержанию от того, что ратифицировал бы турецкий парламент (!). Нетрудно представить, к чему это могло бы привести, и не удивительно, что парламент Турции отказался от ратификации. После такого решения КС Армении, стало ясно, что процесс нормализации обнулен. Официальный Ереван и так и эдак пытался заверить Анкару, что решение конституционного суда не играет роли и носит только рекомендательный характер. Но в Турции все прекрасно поняли, и вопрос был фактически закрыт, хотя "прожил" еще несколько лет, в течение которых армянская сторона пыталась создать видимость стремления к нормализации. В марте 2018 года Ереван демонстративно "денонсировал" цюрихские протоколы, не работавшие ни одного дня.

Нет сомнений, что такая же судьба постигнет и мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Да, Никол Пашинян очень хочет его подписать, да, в парламенте и даже в КС сейчас большинство лояльно ему. Но нельзя сбрасывать со счетов огромную массу, находящуюся под реваншистскими парами, оппозицию, заручившуюся поддержкой той же России и ожидающую своего часа. При любых изменениях в структурах власти, мирный договор с Азербайджаном будет аннулирован как противоречащий конституции Армении. Это сделает любой, кто прорвется к власти после Пашиняна, пусть даже, как в случае с цюрихскими протоколами, пройдут годы. Потому что этот документ действительно противоречит основному принципу, на котором построена армянская государственность. Признание территориальной целостности соседа невозможно, если ты объявил свою независимость, приплюсовав к себе его земли. Именно так поступила Армения в 1991 году, из-за чего сегодня и сама армянская государственность оказалась под вопросом, потому что "миацум" ушел в историю и больше не вернется. А если его попробуют реанимировать, то уйдет в историю и сама Армения.

Помимо реваншистов, есть еще и диаспора. Даже Серж Саргсян прежде, чем подписывать протоколы с Анкарой, отправился на поклон к диаспоре, чтобы узнать ее мнение. Если бы она сказала "нет", никакого подписания в Цюрихе не состоялось бы, но диаспора тогда была снисходительна, потому что времена были другие, Турция была другая, и на действенность протоколов никто особо не рассчитывал. Иное дело сегодняшний Азербайджан.

В октябре прошлого года конституционный суд РА по запросу правительства вынес заключение, согласно которому конституция Армении не содержит территориальных претензий ни к одной стране. Никол Пашинян затеял этот балаган в преддверии СОР29. Покровители обещали, что добьются подписания мирного договора на полях климатической конференции, и Ереван поспешил вооружиться потешным решением своего КС, чтобы быть во всеоружии.

В Баку только посмеялись, потому что это было действительно очень смешно.