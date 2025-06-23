В Баку на этом маршруте начали замену автобусов

На автобусном маршруте №525, соединяющем поселок Масазыр Абшеронского района со станцией метро "Мемар Аджеми", началась поэтапная замена транспорта. Новые автобусы не только современные, но и экологически чистые.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), перевозчик уже вывел на маршрут 10 новых комфортабельных автобусов "King Long" 2025 года выпуска. Они работают на экологически безопасном топливе CNG (сжатый природный газ), что делает маршрут более устойчивым с точки зрения экологии.

Сейчас на линии курсирует 20 автобусов, но вскоре, благодаря поставке еще 4 новых машин, их количество увеличится до 24. Остальные автобусы также будут постепенно обновлены - весь процесс завершится в ближайшее время.

Все автобусы на маршруте №525 уже оснащены системами для безналичной оплаты. Терминалы установлены как в новых, так и в ранее действующих транспортных средствах, что делает поездку более удобной и быстрой для пассажиров.

В AYNA подчеркивают, что обновление автобусного парка остается в центре внимания агентства - это необходимо для обеспечения безопасности, удобства и высокого качества пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что в Баку временно изменится маршрут трех автобусов.