Глава МИД Ирана о важности координации с Россией на фоне событий в регионе

На фоне событий в регионе Иран считает важной координацию с Россией.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на брифинге в Москве заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

По его словам, визит в Москву был заранее согласован.

"После визита в Стамбул должна была состояться поездка в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным по вопросам военных авиаударов Израиля по Ирану и угрозам в регионе",- сказал он.

Арагчи заявил, что в настоящее время, когда Иран подвергается атакам со стороны США, обсуждения, конечно, будут проходить в более широком формате.

Иранский министр заявил, что нападение США является бесспорным актом агрессии, который необходимо осудить.

"Иран приветствует позицию России, которая вчера выразила самое жёсткое осуждение этой атаки. Надеемся, что в Совете Безопасности ООН и других международных организациях будут предприняты конкретные меры", - добавил он.

Напомним, что накануне 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.