В Азербайджане устанавливается лимит соотношения госдолга к ВВП

В целях совершенствования бюджетного правила и повышения гибкости его применения, предельные значения ключевых показателей будут утверждаться на конец каждого четырехлетнего периода. Промежуточные целевые ориентиры, не подлежащие утверждению, будут ежегодно согласовываться с Кабинетом министров Азербайджана.

Как передает Day.Az, соответствующие изменения отражены в законопроекте "О внесении изменений в Закон "О бюджетной системе", который включен в повестку заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, запланированного на 24 июня.

Согласно законопроекту, в рамках средне- и долгосрочной макрофискальной политики для управления ненефтяным базовым дефицитом сводного бюджета и государственным долгом будут устанавливаться верхние пределы по показателям соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяным ВВП и государственного долга к ВВП.

Согласно проекту, в рамках средне- и долгосрочной макрофискальной политики будут устанавливаться верхние пределы для соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяным ВВП и соотношения государственного долга к ВВП. Эти пределы будут определяться соответствующим органом исполнительной власти раз в четыре года - на конец среднесрочного периода.

Верхние пределы, предусмотренные на конец следующего четырехлетнего периода, будут устанавливаться в завершающем году текущего среднесрочного периода.

На основе утверждённого предельного значения по дефициту сводного бюджета к ненефтяным ВВП, уполномоченный орган (учреждение) будет разрабатывать ежегодные операционные целевые ориентиры. Эти показатели будут согласовываться с другим компетентным органом и использоваться при подготовке проектов сводного и государственного бюджета на соответствующие годы.