Азербайджанское кредитное бюро запустит систему AKB Hub
В следующем году Азербайджанское кредитное бюро запустит систему AKB Hub.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского кредитного бюро (АКБ) Эльчин Габибов на I Международной конференции по кредитной отчетности.
По его словам, цель проекта - вывести центральную систему АКБ на новый уровень.
"Это позволит нам не только использовать соответствующую систему в АКБ, но и иметь потенциал для ее экспорта. То есть мы сможем экспортировать наши инновации и в другие кредитные бюро.
У нас амбициозные цели. Например, мы поставили перед собой задачу автоматизировать весь процесс - от производства продукта до его продажи",- добавил гендиректор.
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