Иран сбил израильский дрон

Как передает Day.Az, ПВО Ирана сбили израильский беспилотник Hermes 900. Информация об этом появилась ранее, несколько минут назад ее подтвердили в ЦАХАЛ.

Операция Израиля против Ирана

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, заявив ее целью уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. Операция получила название "Народ как лев" (на иврите: "Ам ке-лави") - такое официальное наименование используется в официальных заявлениях на иврите и в выступлениях Нетаньяху и других политиков и военных. В заявлениях на английском языке используется адаптированный вариант - "Восстающий лев" (по-английски: Rising Lion). Этого варианта придерживается в своих обращениях и сам Нетаньяху, часто выступающий на английском.

Исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак и признали попадания по ряду объектов. Россия осудила действия Израиля и выразила готовность стать посредником в урегулировании конфликта.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что США провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. Нетаньяху в свою очередь сообщил, что удары США наносились в тесной координации с Израилем, назвал это решение историческим и поблагодарил Трампа за этот шаг.

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