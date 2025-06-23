Арагчи предупредил о долгосрочных последствиях ударов США и Израиля по Ирану

Военные авиаудары США и Израиля по Ирану приведут к негативным последствиям не только для Ирана, но и для всего региона, международного сообщества и международного права в целом.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге в Москве заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

По его словам, атаки были нанесены без наличия какой-либо непосредственной угрозы со стороны Ирана.

"Атака США на Иран не может быть квалифицирована иначе как акт агрессии. В ответ на незаконную агрессию у Ирана есть полное право на самооборону - это наше законное право",- подчеркнул он.

Арагчи добавил, что на фоне серьезных угроз международному праву консультации и координация позиций между Ираном и Россией приобретают особую значимость.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.