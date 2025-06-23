ВВС Израиля наносят удары по иранскому Керманшаху.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

"В настоящее время ВВС Израиля наносят удары по объектам военной инфраструктуры в иранском Керманшахе", - говорится в сообщении ведомства.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что 20 истребителей военно-воздушных сил Израиля сбросили 30 боеприпасов на военные цели в Тегеране и на западе Ирана.