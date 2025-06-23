https://news.day.az/world/1762700.html ВВС Израиля наносят удары по иранскому Керманшаху В настоящее время ВВС Израиля наносят удары по объектам военной инфраструктуры в иранском Керманшахе. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Другие подробности не приводятся.
ВВС Израиля наносят удары по иранскому Керманшаху
ВВС Израиля наносят удары по иранскому Керманшаху.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.
"В настоящее время ВВС Израиля наносят удары по объектам военной инфраструктуры в иранском Керманшахе", - говорится в сообщении ведомства.
Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что 20 истребителей военно-воздушных сил Израиля сбросили 30 боеприпасов на военные цели в Тегеране и на западе Ирана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре