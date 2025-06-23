Губернатор Окинавы пообещал бороться против ядерного оружия

Губернатор японской Окинавы Дэнни Тамаки пообещал сохранить историю об одном из самых ожесточенных сражений на тихоокеанском театре Второй мировой войны - битве за Окинаву, а также бороться за отказ от ядерного оружия вместе с властями Хиросимы и Нагасаки, подвергшихся американской атомной бомбардировке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Теперь, когда мы проходим рубеж 80 лет со дня окончания войны, думаю о том, что Окинава должна сделать для мира во всем мире к тому моменту, когда с окончания войны пройдут 90 или 100 лет, я заявляю о том, что, во-первых, мы будем прилагать усилия по созданию международного института исследований мира", - сказал он, выступая с декларацией мира по случаю 80-й годовщины окончания битвы за Окинаву.

"Во-вторых, мы будем активно прилагать усилия по сохранению военных руин острова, чтобы передать память о битве за Окинаву", - сказал Тамаки, отметив, что власти префектуры планируют предпринять усилия для их регистрации в качестве объектов всемирного наследия. Наконец, добавил он, Окинава будет "прилагать усилия по разоружению и отказу от ядерного оружия", сотрудничая при этом с властями Хиросимы и Нагасаки.

В своем выступлении губернатор напомнил, что префектура "продолжает нести чрезвычайное бремя из-за концентрации военных баз США, а также происшествий и инцидентов, вызванных американскими военными, и строительства новой базы в районе Хэноко" для переноса туда базы корпуса морской пехоты США Футэмма.