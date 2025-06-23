Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну

Израиль с 23 июня разрешит иностранным гражданам, оставшимся в стране после закрытия воздушного пространства, покинуть израильскую территорию на так называемых репатриационных рейсах.

Как передает Day.Az, об этом объявила министр транспорта Мири Регев, передает The Times of Israel.

Репатриационные рейсы осуществляются с 18 июня, чтобы вернуть в Израиль более 100 тысяч израильтян из-за рубежа. Самолеты израильских авиакомпаний El Al, Israir и Arkia выполняют рейсы только в дневное время из-за угрозы обстрела. Лайнеры прибывают в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, высаживают пассажиров и сразу улетают.

По данным газеты, до 23 июня власти Израиля запрещали покидать страну воздушным транспортом. Ожидается, что в понедельник авиакомпании осуществят 24 репатриационных рейса, а для каждого вылетающего самолета будет действовать ограничение в 50 пассажиров. Приоритет при вылете отдадут случаям, связанным со спасением жизни, оказанием гуманитарной помощи и обеспечением национальной безопасности.

Регев отметила, что пассажиры, купившие билет в одну сторону, чтобы покинуть Израиль, смогут приобрести билет для возвращения на израильскую территорию только на дату, которая отстает от даты вылета как минимум на 30 дней.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.