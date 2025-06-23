Чем чреваты атаки на ядерные реакторы Ирана?

Согласно имеющейся информации, целый ряд иранских ядерных объектов - объекты по обогащению урана в Натанзе, в Фардо, завод по производству ядерного топлива в Исфахане - подверглись преднамеренным атакам со стороны Израиля. Объект в Натанзе был частично разрушен. Также, насколько известно, частично пострадал объект в Исфахане. Согласно данным МАГАТЭ, серьезного выхода радиации в результате этих атак в настоящий момент не наблюдается. В то же время определенные риски для персонала этих объектов и для местного населения, безусловно, могут иметь место в обозримой перспективе с учетом декларированного намерения руководства Израиля продолжить незаконные, в нарушение всех резолюцию Совета безопасности ООН атаки на ядерные объекты Ирана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

По его словам, в этой связи особые риски представляют атаки на ядерные объекты, где имеется облученное ядерное топливо.

"Это исследовательский ядерный реактор в Тегеране, это ядерные установки в Исфахане, атомная электростанция в Бушере. Бушерская АЭС это крупнейший ядерный объект на территории Исламской Республики. Это не значит, что атаки по другим объектам не могут привести к тяжелым последствиям с точки зрения радиационной обстановки и создания рисков для населения Ирана и более широкой географии. Но если мы говорим о наиболее тяжелых последствиях, то они могут быть связаны с нанесением ударов по исследовательским ядерным установкам и по ядерным реакторам", - сказал Хлопков.

Наш собеседник не стал детализировать последствия для радиационной ситуации в регионе, отметив, что это тот случай, когда лучше не гадать и не спекулировать на этой теме. Всем известно, какие тяжелые последствия имели техногенные аварии с участием человеческого фактора на АЭС Фукусима, на Чернобыльской АЭС, отметил он. Был в истории целый ряд и других аварий в ядерной сфере.

"Лучше не гадать, так как последствия зависят от розы ветров, от других факторов. Скажу лишь, что последствия могут быть тяжелыми не только для самой Исламской Республики Иран, не только для ближайших соседей ИРИ, но и для большей географии стран. Поэтому, на мой взгляд, необходимо как можно быстрее прекратить удары по ядерным объектам Ирана, осуществляемые в нарушение всех международных документов, чтобы те риски, которые возникают, были минимизированы. И чтобы у иранских специалистов, возможно, при участии специалистов из других стран, которые могут приехать по приглашению иранской стороны, была возможность произвести оценку ущерба, в том числе радиологического, который был нанесен в результате израильских атак", - сказал директор Центра энергетики и безопасности.

Лейла Таривердиева