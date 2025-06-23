Трамп допустил смену власти в Иране

Президент США Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.

"Использовать термин "смена режима" политически некорректно, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить режим?" - написал глава Белого дома.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо - завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были "целиком и полностью уничтожены". При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.