В Баку представлена знаменитая опера Джузеппе Верди "Травиата"

В рамках проекта "Дни оперы", организованного Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, зрителям была представлена знаменитая опера Джузеппе Верди "Травиата", сообщает Day.Az.

"Травиата" - одна из самых трогательных и проникновенных опер мировой классики, рассказывающая историю трагической любви куртизанки Виолетты Валери и молодого аристократа Альфреда Жермена. Виолетта вынуждена бороться с предрассудками общества и собственной болезнью, жертвуя личным счастьем ради благополучия любимого. Режиссёром спектакля выступил заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, благодаря видению которого драма героев предстала на сцене в полную мощь. Блестящая игра актеров позволила зрителям максимально погрузиться в драматизм и эмоциональную глубину произведения.

Главные партии в спектакле исполнили заслуженная артистка Инара Бабаева в роли Виолетты, солист Атеш Гараев - Альфред, а народный артист Авез Абдулла предстал перед публикой в образе строгого отца Альфреда - Жоржа Жермена. В спектакле также приняли участие народный артист Акрам Поладов, заслуженный артист Турал Агасиев, солисты Махир Тагизаде, Нина Макарова, Гюнель Гаджиева и Игорь Ядров.

Музыкальным руководителем и дирижёром постановки стал заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, который мастерски передал все нюансы великой партитуры Верди. Хормейстером была заслуженная артистка Севиль Гаджиева, а балетмейстером - заслуженная артистка Юлана Аликишизаде.

Постановка "Травиаты" в рамках проекта "Дни оперы" стала важным событием культурной жизни Баку, позволившим зрителям вновь прикоснуться к величайшему наследию оперного искусства и насладиться виртуозным исполнением ведущих артистов театра.

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