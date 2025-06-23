Baku ID-2025 укрепляет статус ведущего стартап-форума региона

В этом году мероприятие Baku ID продемонстрировало заметный рост как по количеству участников, так и по географии, окончательно закрепив за собой статус одного из ключевых стартап-форумов региона.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сообщил генеральный директор SABAH.HUB Рагим Байрамлы.

По его словам, если в 2022 году, во время первого проведения Baku ID, участие приняли лишь 10 стартапов, то ныне их число превысило 100. При этом 40 команд выступили со сцены, чтобы представить свои проекты инвесторам и партнёрам.

Четвёртый по счёту фестиваль Baku ID, стартовавший в Баку, собрал под своей эгидой стартаперов, инвесторов, представителей технологического сектора, акселераторов и международных организаций.

Рагим Байрамлы отметил, что форум за эти годы прошёл путь от локального мероприятия до международной площадки. В отличие от предыдущих лет, когда участие ограничивалось в основном компаниями из Баку в этом году представлены проекты из более чем десяти стран, включая Узбекистан, Казахстан, Турцию, Грузию и ряд стран Ближнего Востока.

"Если раньше Baku ID был локальным событием, то сегодня он объединяет Центральную Азию и Ближний Восток. Это уже полноценный региональный форум, который формирует новую экосистему инноваций", - подчеркнул Рагим Байрамлы.

Среди ключевых отличий форума в этом году - резкий рост числа участников: больше стартапов, инвесторов, представителей международных фондов и компаний. По словам организаторов, форум становится не только площадкой для презентации идей, но и важным центром привлечения капитала, деловых связей и внимания к региону как к перспективной инновационной среде.

Особое внимание организаторы уделяют образовательной миссии форума. Baku ID активно способствует развитию стартап-экосистемы, создавая пространство не только для инвестиций, но и для обучения, обмена опытом и формирования предпринимательского мышления среди молодёжи.

"Очень важно вовлекать молодое поколение, обучать его основам стартап-культуры, мотивировать к действиям. Мы хотим, чтобы как можно больше молодых людей узнали, что такое стартап, поверили в свои идеи и начали реализовывать их. У них действительно есть возможности для роста и развития", - отметил Рахим Байрамлы.

Фестиваль также открывает широкие перспективы для местных проектов. Стартапы с готовым продуктом и доходом получают возможность масштабирования и привлечения инвестиций. Для новых команд это шанс познакомиться с лидерами отрасли, изучить успешные практики и подготовиться к будущим выступлениям на аналогичных международных платформах.

Официально Baku ID прошел 19 и 20 июня, однако мероприятия, приуроченные к фестивалю, стартовали за несколько дней до него и продолжаются после. Многие международные гости остались в Баку на дополнительные встречи и переговоры.

"Формально фестиваль длится два дня, но на практике это полноценная 4-5-дневная коммуникационная платформа - с нетворкингом, презентациями, мастер-классами и личными встречами", - подытожил генеральный директор SABAH.HUB.