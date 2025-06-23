Предотвращено присвоение азербайджанской песни певцом армянского происхождения

Присвоение армянским певцом песни "Qal, sənə qurban", музыка которой принадлежит композитору Алекперу Тагиеву, а слова - поэту Микаилу Мушфигу, было устранено.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.

Отмечается, что кипрский певец армянского происхождения Овик Демирчян присвоил песню "Qal, sənə qurban" композитора Алекпера Тагиева на слова поэта Микаила Мушфига, и, выдав ее за армянскую композицию, опубликовал на платформе YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=POBhY3mT0S8) на греческом языке под названием "Hara gedir".

В результате мер, принятых Агентством интеллектуальной собственности, данная песня, распространяемая Овиком Демирчяном на YouTube, была удалена при техническом содействии Общественного объединения "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" (RAYS), осуществляющего коллективное управление имущественными правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм в цифровых сетях.

Ранее сообщалось, что попытка армян присвоить азербайджанскую музыку снова провалилась на YouTube.