Азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире

25 июня в Батуми, Грузия, стартует международный турнир по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятидневных соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана.

Под руководством тренера Рагима Аллахвердиева на ринг турнира выйдут Метин Мамедов (55 кг), Эльбрус Адыгезалов (60 кг), Магсуд Хасметов (65 кг) и Таги Насибов (65 кг).

Наша команда, которая сегодня отправится на соревнования, вернется в Баку 30 июня.

Отметим, что в турнире ожидается участие боксеров из 10 стран.