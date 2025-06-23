https://news.day.az/sport/1762901.html Азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире 25 июня в Батуми, Грузия, стартует международный турнир по боксу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятидневных соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана.
Азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире
25 июня в Батуми, Грузия, стартует международный турнир по боксу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятидневных соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана.
Под руководством тренера Рагима Аллахвердиева на ринг турнира выйдут Метин Мамедов (55 кг), Эльбрус Адыгезалов (60 кг), Магсуд Хасметов (65 кг) и Таги Насибов (65 кг).
Наша команда, которая сегодня отправится на соревнования, вернется в Баку 30 июня.
Отметим, что в турнире ожидается участие боксеров из 10 стран.
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