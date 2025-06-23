Крупные нефтяные танкеры меняют маршруты, чтобы обойти Ормузский пролив

Два супертанкера, каждый из которых способен перевозить около 2 миллионов баррелей сырой нефти, совершили разворот в Ормузском проливе, прежде чем один из них вернулся в канал, после того, как авиаудары США по Ирану увеличили риски для судоходства в Персидский залив и из него.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, базирующееся в Гонконге судно Coswisdom Lake и базирующееся в США судно South Loyalty вошли в пролив и резко изменили курс в воскресенье, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. Затем первое судно сделало второй разворот и теперь направляется обратно через Ормузский пролив. Последнее, согласно его сигналам в понедельник, остается вне Персидского залива.

Электроника и сигналы судов в Персидском заливе все чаще подвергаются помехам после израильских авиаударов 13 июня.

Даже несмотря на электронные помехи и попытки судов отойти подальше от иранского побережья, нефтяные и газовые танкеры продолжают проходить через пролив после атак США. Танкеры, которые развернулись, представляют собой первые признаки возможного изменения маршрута.

Судовладельцы и трейдеры внимательно следят за любыми признаками того, что эскалация на Ближнем Востоке повлияет на движение и потоки нефти.

В воскресенье Министерство судоходства Греции выпустило уведомление, в котором рекомендовало судовладельцам страны пересмотреть передвижения через Ормузский пролив и вместо этого укрыться в безопасных портах, пока ситуация не успокоится.

Аналитики Bloomberg отмечают, что беспрецедентная мера закрытия Ормузского пролива спровоцирует нефтяной и экономический кризис с последствиями, которые трудно предсказать. Потребители начнут ощущать последствия с того момента, как пойдут на заправку, чтобы заправиться.

Самым экстремальным сценарием станет тот, который вызван закрытием Ормузского канала, узкого морского прохода, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном, через который проходит 20% мировой торговли нефтью и 35% той, что транспортируется по морю. Эта беспрецедентная мера подтолкнет цену на нефть марки Brent, эталонную нефть для Европы, выше 130 долларов, что почти немедленно скажется на инфляции.