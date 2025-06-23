https://news.day.az/economy/1762849.html Озвучен объем социальных выплат в Азербайджане за начало года За первые пять месяцев текущего года населению было выплачено свыше 3 миллиардов 944 миллионов 547 тысяч манатов в виде пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи.
Озвучен объем социальных выплат в Азербайджане за начало года
За первые пять месяцев текущего года населению было выплачено свыше 3 миллиардов 944 миллионов 547 тысяч манатов в виде пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты Азербайджана.
Отмечается, что в январе-мае 2025 года общая сумма выплат увеличилась примерно на 295 миллионов 244 тысячи манатов, что составляет рост на 8,09% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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