Обвиняемому в госизмене оглашен приговор в Азербайджане

Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении обвиняемого в государственной измене Бахруза Самедова.

Как сообщает в понедельник Day.Az, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева был вынесен приговор обвиняемому Бахрузу Самедову.

По решению суда, он был приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет.

Отметим, что Бахруз Самедов был задержан в августе прошлого года во время оперативно-следственных мероприятий, проводимых СГБ Азербайджана и обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Службой государственной безопасности ему было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.