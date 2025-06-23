ACIPE предлагает объединить экономические данные стран-участниц в единую систему

В рамках Ассоциации поставщиков кредитной информации в странах Евразии (ACIPE) предложено создать рабочую группу по формированию единой базы данных, отражающей экономические показатели.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил председатель правления Ассоциации поставщиков кредитной информации в странах Евразии (ACIPE), глава Казахстанского First Credit Bureau (FCBK) Руслан Омаров, выступая сегодня на I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.

Он подчеркнул, что если будет создана единая база данных, о которой идет речь, это может упростить определение результатов и целей.

"Это не соревнование и не рейтинг. Мы просто хотим понять, где мы сейчас находимся. Это отправная точка, которая поможет нам в будущем принимать правильные решения и отслеживать результаты.

Считаю, что необходимо собрать данные и создать в рамках ACIPE рабочую группу по формированию единой базы данных, отражающей экономические показатели",- добавил Р.Омаров.