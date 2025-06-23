AZPROMO и BLC договорились о сотрудничестве в области инвестиций

Между AZPROMO и компанией Black Locust Capital Financing Broker (BLC) подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает в понедельник Day.Az, состоялась встреча между исполнительным директором Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и директором компании Black Locust Capital Financing Broker Шахрухом Ханом.

В ходе встречи была представлена информация о привлеченных в Азербайджан прямых иностранных инвестициях, благоприятном инвестиционном климате и бизнес-возможностях страны, проведены обсуждения возможностей сотрудничества.

В рамках встречи между AZPROMO и BLC был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает сотрудничество в сферах увеличения инвестиций в экономику страны, привлечения стратегических партнеров.

Отметим, что компания ООО "Black Locust Capital Financing Broker" (BLC) является международной организацией, специализирующейся в области инвестиционного консалтинга, разработки финансовых стратегий и управления частным капиталом. Компания обладает обширным опытом в оценке возможностей и снижении рисков в рамках международных бизнес-процессов.