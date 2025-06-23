"Кяпаз" расстается с португальским вратарем

Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз", попрощавшаяся в конце сезона с Ниджатом Сулеймановым, готовится расстаться еще с одним игроком.

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил главный тренер гянджинского представителя Адиль Шукюров.

По словам специалиста, контракт с португальским вратарем Рожерио Сантосом истек и не будет продлен.

Отметим, что ранее "Кяпаз" пополнил свой состав Шакиром Сеидовым, покинувшим "Сабах".