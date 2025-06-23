https://news.day.az/sport/1762858.html "Кяпаз" расстается с португальским вратарем Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз", попрощавшаяся в конце сезона с Ниджатом Сулеймановым, готовится расстаться еще с одним игроком. Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил главный тренер гянджинского представителя Адиль Шукюров.
"Кяпаз" расстается с португальским вратарем
Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз", попрощавшаяся в конце сезона с Ниджатом Сулеймановым, готовится расстаться еще с одним игроком.
Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил главный тренер гянджинского представителя Адиль Шукюров.
По словам специалиста, контракт с португальским вратарем Рожерио Сантосом истек и не будет продлен.
Отметим, что ранее "Кяпаз" пополнил свой состав Шакиром Сеидовым, покинувшим "Сабах".
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