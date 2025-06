Поток эмоций с виртуозом Шаином Новрасли под открытым небом Баку

В чарующей атмосфере Rotunda Roof Garden прошёл один из самых ярких вечеров Baku Piano Festival 2025 - концерт известного джазового пианиста и композитора, основателя и директора фестиваля, заслуженного артиста Азербайджана, Шаина Новрасли, сообщает Day.Az.

Основатель и директор Baku Piano Festival Шаин Новрасли вновь показал своё звание мастера импровизации, погружая слушателей в мир тонких музыкальных нюансов, гармоничного сплетения Востока и Запада, классики и современного джаза. Его музыка - это живой поток эмоций, где звучат нотки классики и современности, блюза, фольклора и сложной полифонии, умело переплетённые с ритмами джаза.

В сопровождении басиста Фуада Джафара, исполнителя на нагаре Эльшада Абдурагимова и специального гостя из Бразилии, барабанщика Айзека Джамба, чья энергия и ритмическая магия уже второй год подряд зажигают публику фестиваля, Шаин создал настоящее музыкальное волшебство.

Каждое произведение было наполнено неожиданными поворотами, тонкими импровизационными ходами и мощным драйвом. Зрители погружались в чарующий мир музыки, забывая обо всём, наслаждаясь волной позитива и живой энергии, которая исходила от сцены. Удивительное сочетание традиций и ритмов, игра "на грани", непредсказуемые повороты импровизаций, невероятный драйв и высочайшее мастерство исполнителя были встречены бурными овациями публики стоя.

Вечер стал праздником творчества и мастерства, который надолго останется в памяти каждого.

Международный фестиваль продлится до 28 июня - множество уникальных музыкальных событий от классики и джаза до экспериментов с разными жанрами. В программе - выставки, арт-мероприятия, литературные конкурсы и захватывающие джем-сейшны. Особая жемчужина фестиваля - концерт молодых талантов We Are the Future, открывающий двери в мир музыки для новых звёзд.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.