EgyptAir отменила полеты в страны Персидского залива

Египетская государственная авиакомпания EgyptAir решила отменить все рейсы в страны Персидского залива на фоне событий в регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на странице авиаперевозчика в Facebook.

"На фоне закрытия рядом государств своего воздушного пространства EgyptAir отменяет все свои рейсы в и из стран Персидского залива до тех пор, пока ситуация не стабилизируется", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.