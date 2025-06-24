В Иране после удара по американской базе заявили, что не хотят эскалации

Иран не хочет эскалации напряженности на Ближнем Востоке, удар по американской военной базе в Катаре был ответом на агрессию США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Аракчи назвал нападение США на исламскую республику признаком слабости и отчаяния Израиля.

"Подчеркнув, что Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, министр иностранных дел назвал ракетный удар нашей страны по военной базе Аль-Удейд ответом на вопиющую агрессию США против территориальной целостности и национального суверенитета Ирана и добавил, что в случае любых дальнейших действий США Иран будет готова ответить еще раз", - говорится в сообщении МИД.

Ранее мы сообщали, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.