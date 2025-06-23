Автор: Лейла Таривердиева

В регионах Азербайджана продолжаются широкомасштабные созидательные работы. Уже было реализовано несколько Государственных программ социально-экономического развития регионов, в настоящее время готовится очередная такая пятилетняя программа, предусматривающая реализацию мер, направленных на поддержку развития предпринимательства, инфраструктуры в сельской местности, повышение занятости и развитие туристического потенциала. Как и прежде, ни один уголок страны не остается без внимания.

Стратегия социально-экономического развития, реализуемая Президентом Ильхамом Алиевым, направлена на сбалансированное и всестороннее развитие регионов, создание современной инструкторы, повышение благосостояния жителей сельской местности, развитие в регионах бизнес-среды, привлечение туда инвестиций.

Президент Ильхам Алиев посещает регионы регулярно. Глава государства не только отдает распоряжения, но и держит под контролем их реализацию. В ходе поездок он лично инспектирует ход строительных работ, участвует в открытии в регионах новых промышленных и аграрных предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного, социального, спортивного назначения.

В ходе одной из таких поездок глава государства сказал: "Мои поездки в регионы являются и средством контроля, то есть как выполняются мои поручения, в то же время даются очередные поручения, рекомендации с тем, чтобы в регионах были достигнуты все заявленные нами цели, в первую очередь, улучшение благосостояния людей, создание инфраструктурных объектов, в том числе проведение работ, связанных с социальной инфраструктурой".

Этот контроль придает позитивный импульс реализации проектов и заставляет чиновников относиться к своим обязанностям ответственнее. И это очень важно, потому что конечной целью всей этой работы является повышение уровня жизни в регионах страны. Как говорил ранее азербайджанский лидер, проводимая в Азербайджане политика социально ориентирована.

23 июня Президент Ильхам Алиев совершил очередную поездку в регионы страны. На этот раз поездка началась с посещения города Евлах.

Глава государства принял участие в открытии в Евлахе водоочистной установки с применением технологии песочной фильтрации. Проект рассчитан на улучшение питьевого водоснабжения и пользования услугами канализации 70 тысяч жителей. Существующие системы в Евлахе, созданные в 50-60 годах прошлого века, устарели и не способны уже удовлетворять потребности населения. Согласно проекту, в Евлахе планируется строительство установки очистки питьевой воды мощностью 20 тысяч кубометров, 139-километровой сети питьевой воды, около 13 тысяч абонентских подключений, 115-километровой сети сточных вод и 5 насосных станций. В целях очистки и отвода сточных вод, которые будут образовываться в городе, предусмотрено также строительство очистной установки производительностью 12 500 кубометров в сутки.

В понедельник Президент Азербайджана также запустил 110/35/10-киловольтную узловую подстанцию "Евлах" ОАО "АзерЭнержи", а также принял участие в открытии регионального учебно-тренингового и лабораторного центра.

Прежняя подстанция, прослужившая 60 лет, была полностью реконструирована, и теперь способна обеспечить бесперебойное энергоснабжение Центрально-Аранского региона республики. На подстанции, имеющей особое значение в электроснабжении более 180 тысяч человек, включая весь Евлахский район, определенные части Бардинского и Уджарского районов, а также передаче в энергосистему зеленой энергии, вырабатываемой на гидроэлектростанции "Варвара", установлено новое открытое распределительное устройство мощностью 110 киловольт. На территории построен новый Цифровой центр управления, Региональный учебно-тренинговый и лабораторный центр, оснащенный всем необходимым оборудованием.

Так же в понедельник Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Евлахе Центрально-Аранского регионального центра управления SCADA ОАО "Азеришыг". Новый центр обеспечит бесперебойность, устойчивость и рациональное управление электроснабжением населения, сельскохозяйственных участков, стратегических объектов государственного значения, объектов общественного питания и сферы услуг. Здесь установлены два 35/10-киловольтных силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА каждый, оснащенные современным оборудованием закрытые распределительные установки мощностью 35 и 10 кВ. Для электроснабжения центра от подстанции "Евлах" проложена линия электропередачи, в него интегрированы несколько других подстанций региона. Центр не только поддерживает надежную эксплуатацию сети, но и создает условия для снижения потерь и общих эксплуатационных расходов при распределении электроэнергии.

Город Евлах является узловым не только в плане энергоснабжения районов Аранского региона. Евлах - это давний и незаменимый транспортный узел страны. Здесь сходятся и расходятся дороги республиканского значения, это перекресток основных железных и автомобильных дорог Азербайджана. Железнодорожная станция Евлаха находится на линии, соединяющей Тбилиси и Баку, с ответвлениями на Ханкенди и Балакен. В 2027 году планируется завершить проектирование железнодорожной линии Евлах-Барда. Восстановление этой дороги обеспечит функционирование железнодорожной линии Евлах-Агдам.

В ходе нынешней поездки Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ по строительству проходящего через Евлах участка магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией. Эта магистральная дорога является составной частью международного транспортного коридора, проходящего через территорию Азербайджана.

В настоящее время идет работа над новым планом города Евлах, который будет служить целям устойчивого развития этого важного населенного пункта.

Так как Евлахский район имеет большие возможности для развития сельского хозяйства, особое внимание уделяется этой сфере. В августе 2020 года начались работы по созданию Евлахского пилотного агропарка. Это первый агропарк страны, созданный с привлечением фермеров мелкого и среднего агробизнеса.

Агропарк уже активно работает и выдает продукцию. Годовая производственная мощность агропарка общей площадью 2807 га - более 20 тысяч тонн различных фруктов, 20 миллионов штук племенных яиц и 1 миллион саженцев. Это - государственный агропарк, созданный в рамках проекта Минэкономики "Интеграция средних фермерских хозяйств в агропромышленные кластеры". В агропарке за счет государственных инвестиций построены водохранилище, насосная станция и паводковый канал, полностью обеспечено водоснабжение и электроснабжение территорий. Для повышения эффективности в агропарке применяется система умного управления. С этой целью в садах установлены климатические станции, специальные камеры и сенсоры влажности почвы.

Статус резидента Евлахского пилотного агропарка получили 36 субъектов предпринимательства, инвестировавших около 57 млн. манатов и создавших сотни рабочий мест.

В соответствии с концепцией агропарка планируется создать интенсивные сады, животноводческие, птицеводческие и земледельческие хозяйства, перерабатывающие предприятия, животноводческий комплекс и оптовый рынок продукции, а также логистический центр. Ожидается, что объем частных инвестиций будет увеличен до 100 млн. манатов.

Из Евлаха Президент Азербайджана отправился в Геранбойский район. В этом районе также реализуются важные проекты. В открытии одного из них глава государства принял участие в ходе поездки.

Предприятие по производству строительных материалов ЗАО Konstralab Industries создано в геранбойском селе Газанбулаг. Предприятие будет производить гипсокартон, грунтовую и облицовочную гипсовую продукцию. Что важно - использоваться будет местное сырье - гипсовый камень, который будет поставляться с месторождений в различных регионах Азербайджана. Помимо реализации на отечественном рынке, планируется также экспорт. В дальнейшем компания планирует расширить свою деятельность и начать производство металлических профилей. Следует подчеркнуть, что помимо льготного кредита, государство предоставило компании скидку в размере 900 тысяч манатов на импортируемое оборудование.

Как в очередной раз доказала поездка Президента Ильхама Алиева в регионы, не правы те, кому кажется, что все внимание государства сосредоточено сегодня на восстановлении освобожденных территорий, а другие районы страны забыты и заброшены. На самом деле планомерная работа проводится по всему Азербайджану. Возможно, не столь масштабная, как на освобожденных землях, но предпринимаются все необходимые шаги для выравнивания социально-экономического поля страны. В советское время бытовал лозунг о стирании различий между городом и деревней. В более реалистичном варианте речь должна идти о сокращении дисбаланса возможностей для граждан в крупных городах и регионах. И задача государства заключается в достижении именно этой цели.

Создание условий для бизнес-деятельности, открытия промышленных предприятий, организации эффективных фермерских хозяйств, введение льгот и преференций для предпринимателей в регионах - это путь, ведущий к реальному успеху. Развитие регионов является реальной основой диверсификации азербайджанской экономики и продвижения ненефтяного сектора. И каждый вложенный в регионы манат обязательно вернется с многократным эффектом.