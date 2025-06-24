Трамп поблагодарил Иран

Иран официально ответил на уничтожение их ядерных объектов со стороны США очень слабым образом.

Как сообщает Day.Az, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым образом, что мы и ожидали, и что мы очень эффективно отразили. Было выпущено 14 ракет - 13 были сбиты, а 1 была "проигнорирована", так как летела в неопасном направлении. Рад сообщить, что НИ ОДИН американец не пострадал, и ущерб практически отсутствует. Что еще важнее - похоже, что они "выпустили пар", и больше НЕ будет НЕНАВИСТИ.

Благодарю Иран за раннее предупреждение, благодаря которому не было потерь и пострадавших. Возможно, теперь Иран сможет двигаться к Миру и Гармонии на Ближнем Востоке, и я с энтузиазмом призову Израиль сделать то же самое. Спасибо за внимание к данному вопросу!", - написал он.

Ранее мы сообщали, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.