Маршруты ряда рейсов из Баку были изменены

В связи с временными ограничениями, введёнными в воздушном пространстве стран Ближнего Востока, 23 июня 2025 года несколько международных рейсов, вылетевших из Международного аэропорта Гейдар Алиев, не смогли приземлиться в запланированных пунктах назначения и были перенаправлены в альтернативные аэропорты по соображениям безопасности.

Об этом сообщили Day.Az в Международном аэропорте Гейдар Алиев.

Рейс авиакомпании Qatar Airways по маршруту Баку-Доха и рейс Kuwait Airways по маршруту Баку-Кувейт совершили посадку в Международном аэропорту Джидды (Саудовская Аравия), а рейс авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi по маршруту Баку-Абу-Даби приземлился в Международном аэропорту Медины.

Сложившаяся ситуация была оперативно оценена в рамках международных протоколов авиационной безопасности, и для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа все необходимые меры были немедленно реализованы.

Ранее мы сообщали, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.