Две европейские страны призвали забрать свое золото из США

Германию и Италию призвали забрать золотые запасы на 245 миллиардов долларов из США. Поступить так двум европейским странам предложил бывший депутат Европарламента Фабио Де Маси, его слова приводит Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Всемирного совета по золоту, Германия и Италия занимают после США второе и третье места в мире по величине национальных золотых резервов с запасами 3352 тонны и 2452 тонны соответственно. Страны хранят в Федеральной резервной системе (ФРС) более трети своих слитков.

Призывы забрать слитки звучат на фоне неоднократных нападок президента Дональда Трампа на ФРС и усиления геополитической нестабильности. По словам Де Маси, есть веские аргументы в пользу возвращения золота в Европу. Бывший депутат-консерватор от Христианско-социального союза в Баварии Петер Гаувайлер отметил, что Бундесбанк "не должен идти на компромиссы", когда дело касается сохранности золотых резервов страны.

"Нам нужно ответить на вопрос, стало ли хранение золота за границей более безопасным и стабильным за последнее десятилетие или нет", - пояснил он.

Европейская ассоциация налогоплательщиков (Taxpayers Association of Europe, TAE) также требует от министерства финансов и центральных банков Германии и Италии пересмотреть свою зависимость от ФРС.