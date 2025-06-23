Закроет ли Иран Ормузский пролив?

Тема Ормузского пролива все-таки вернулась на повестку, чтобы заставить нервничать всех, кто так или иначе заинтересован в функционировании этого важного перешейка между Персидским и Оманским заливами. Накануне парламент Ирана единогласно проголосовал за закрытие пролива. Теперь все зависит от Совета национальной безопасности - как он решит, так и будет.

Решение еще не принято, но о том, насколько новости из иранского парламента взбудоражили мир, можно судить по реакции Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News призвал Пекин оказать влияние на Тегеран. По его словам, Соединенные Штаты призывают власти Китая уговорить Иран не перекрывать Ормузский пролив. "Они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти", - сказал он, добавив, что это "было бы ужасной ошибкой". Если Иран перекроет Ормузский пролив, это приведет к ответным мерам не только со стороны США, но и других государств, заявил Рубио, указав, что менее всего пострадают США, а для самого Ирана это будет "экономическим самоубийством".

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь в понедельник на брифинге заявил, что возможность нанесения ударов по Ормузскому проливу уже обсуждалась с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи сразу после начала конфликта. "Китай продолжает контакты с иранской стороной по поводу сложившейся ситуации", - сказал Го Цзякунь.

Отметим, что исправное функционирование Ормузского пролива необходимои импортерам, и импортерам углеводородов. Посредством пролива импортируют свою нефть танкерами Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ и Бахрейн, а покупают ее Китай, Индия, Япония, Южная Корея, страны Евросоюза.

Может ли Ормузский пролив реально закрыться и кто пострадает более всего? С таким вопросом Day.Az обратился к главе Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхаму Шабану.

"Я не думаю, что дело дойдет до закрытия Ормузского пролива иранскими морскими силами", - сказал азербайджанский эксперт.

Свое мнение он обосновал тем, что среди стран Персидского залива Иран, Бахрейн, Кувейт и Катар полностью зависят от экспортного маршрута через Ормузский пролив.

"Среди них самым крупным экспортером нефти как раз является Иран - в июне ежесуточно на экспорт поставлял 1,5 млн. баррелей сырой нефти и около 0,7 баррелей конденсата. Если Иран предпримет такой шаг, то сам себя отрежет от доходов. Поэтому такую попытку можно назвать чисто политическим шагом, и, скорее всего, рассчитан он на короткое время и призван обратить внимание мирового сообщества на свои проблемы с Америкой и Израилем.

Если Иран все же выполнит свою угрозу, он потеряет тех, кто еще поддерживает его в противостоянии с Израилем. Те немногие страны Европы, что осуждают действия Израиля, изменят позицию. Закрытие пролива может привести к тому, что против Ирана образуется новая коалиция, Тегеран окажется перед лицом еще большего прессинга и еще больших потерь и будет вынужден сесть за стол переговоров и подписать предложенные обязательства по "мирной ядерной энергетике". Дивидендов такой шаг Тегерану не принесет", - сказал Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева