В Центре интеграции азербайджанцев Грузии продолжает работу летняя школа

Традиционная летняя школа Центра интеграции азербайджанцев Грузии для детей, подростков и молодежи продолжает свою работу.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в школе организованы курсы грузинского, английского, русского и французского языков, а также курсы обучения шахматам, программированию, видеомонтажу, рисованию и логике.

Курсы "Ты и искусственный интеллект" в Дманиси, Марнеули и Кешали уже успешно завершены. На спортивной площадке проводятся занятия по борьбе и дзюдо.

Также в течение лета запланированы различные экскурсии, развивающие тренинги и образовательные встречи.

В конце июля состоится 3-й открытый турнир по борьбе в Марнеули, который носит традиционный характер и посвящен памяти Рашида Пехлеви. В турнире, который в этом году получит статус международного, предполагается также участие команды борцов из Азербайджана.