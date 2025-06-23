Как пашиняновский рупор армянскую диаспору воспитывает: тут вам не там

Автор: Акпер Гасанов

В том, что медицина бессильна в плане поиска средств отрезвления и излечения работников армянского цеха по производству дезинформации, провокации, манипуляции, глупости я лично убеждался не раз. Но, "пациенты" продолжают буйствовать, выдавая все новые и новые примеры прогрессирующего заболевания, которое приобретает все более поразительные формы.

Вот, например, близкий к премьер-министру Армении Николу Пашиняну телеграмм-канал "Баграмян 26" снова отчебучил. Там сделали обращение "к некоторым представителям диаспоры", добавив, что оно "не касается манкуртов, типа Маргариты Симоньян и прочих". Мол, "на них армянам давно и смачно плевать". Тут тот редкий случай, когда вынужден согласится с авторами этого изречения. Присоединяюсь к плевку в адрес Марго. Уверен, что очередь из желающих проделать тоже самое, будет длинной и состоять она будет из представителей разных стран и народов.

В остальном же, авторы данного обращения предпочли даже не называть имени того самого главного представителя армянской диаспоры, в уши которого все это вливалось. Хотя и ежу понятно, что таковым является арестованный и обильно обвиняемый российский олигарх армянского происхождения Самвел Карапетян. Да, там и намеки на Сержа Саргсяна отчетливо читаемы.

"Времена изменились, и то, что вы оплачивали в Кореях "омоложение" узурпироваших власть в Армении ваших подельников, строили для них что-то, и то, что вы получали за это взамен от них и за наш счет (одним словом ваши бизнес-отношения с преступным политическом кланом Армении), не дает вам право открывать дверь в Армению ногой и вести себя тут, как бояре среди холопов. Ведите себя вежливо, пока вам не припоминают ваше прошлое!", - указано в обращении.

Учитывая журналистское прошлое Никола Пашиняна и его гражданской супруги Анны Акопян, можно предположить, что тут без их скромного участия в написании текста не обошлось. В любом случае, данное обращение было выдержано в стиле известного монолога Геннадия Хазанова, озвученного от имени "жены бойца невидимого фронта". Что, в свою очередь, подтолкнуло меня к пробе пера в том же жанре.

Итак представьте себе женщину в шёлковом халате, на голове бигуди, в руке телефон с золотым ободком. Она и есть, снова решившая напомнить о себе, "жена бойца невидимого фронта". Теперь она озвучивала свои претензии к Армении. Да, к государству. По телефону. Не по унитазу же ей звонить, согласитесь. Даже, если он вывезен в процессе переезда со временно оккупированных, но в итоге освобожденных территорий Азербайджана в качестве главной семейной реликвии.

"Это Армения? А вот и я - жена того самого. Да-да, того самого. Он сейчас очень занят - решает судьбу Армении, наслаждаясь видом из окна своего офиса в Глендейле. Ну а я, как истинная патриотка с французским маникюром и армянским сердцем, решила позвонить вам, так сказать, напомнить, кто здесь главный.

Во-первых, я хочу узнать, почему до сих пор никто в Ереване не встречает моего мужа с ковром и хоровой капеллой? Он же, между прочим, в прошлом году прислал аж две коробки аспирина в сельский медпункт. Правда, просроченного. Но с любовью! Во-вторых, вы что себе позволяете, дорогая Армения? Как это вы сами решили, кого избрать, с кем дружить, куда смотреть? А кто вообще дал вам право на самостоятельность? А вы знаете, сколько у нас армян работает в нашем калифорнийском ресторане "Айастан BBQ"? Почти пятеро. Ну трое - по выходным. Это вам не шутки! Это - диаспоральная экспансия! Мы тут Родину строим, не отходя от кассы. А вы - неблагодарные...

Мой муж каждый год прилетает в Ереван на три дня и объясняет вам, как тут всё неправильно построено. Он вам даже однажды сказал, как нужно реформировать судебную систему, но вы, неблагодарные, вместо аплодисментов дали ему штраф за парковку на тротуаре. Он вам говорит: "Я за вас воюю на дипломатических фронтах!" - и это правда! Он в прошлом месяце на приёме у мэра Глендейла чуть не рассорился с барменом, защищая честь армянской шашлычной. Это же жертва!

А вы... Вместо того, чтобы на коленях просить прощения, ещё смеете указывать, что Армения - это не отель all inclusive, куда можно приезжать и говорить, где тут у вас салфетки и почему вино не того года. Не забывайте, кто вы, дорогие соотечественники внутри страны. Вы - обслуживающий персонал нашей исторической ностальгии. А мы - святые мученики, которые уехали, чтобы страдать в эмиграции с бассейном. Так что, не злите меня, моего мужа и каждого из представителей нашей диаспоры. Целуем. Из уважения. Сверху вниз".