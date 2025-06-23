Азербайджан является сторонником дипломатического и мирного урегулирования конфликтов

Напряженность между Ираном и Израилем, которая длилась годами, в последние дни вступила в новую и более опасную фазу - ракетные обстрелы, взаимные военные угрозы и атмосфера опасности у границ стран региона. Мир с большим вниманием следит за этим конфликтом, многие государства стараются демонстрировать осторожную позицию. Позиция же Азербайджана в этом контексте отражает философию внешней политики страны в целом. Азербайджан на протяжении многих лет проводит сбалансированную дипломатию, и эта политика выходит на передний план, особенно в периоды напряженности. Официальный Баку, как всегда, сохраняя нейтралитет и выступая за мир, и на этот раз призвал стороны быть сдержанными, избегать конфликтов и решать вопросы дипломатическим путем.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Азербайджан открыто заявил о своей приверженности решению этого вопроса путем дипломатии и выступил за прекращение конфликта. Министерство иностранных дел дважды выступало с таким заявлением. Следует учитывать, что Азербайджан имеет дипломатические отношения как с Ираном, так и с Израилем. С Тегераном нас связывают соседские и исторические узы, а с Тель-Авивом налажено сотрудничество в сфере энергетики, безопасности и технологий. Оставаться нейтральным в такой ситуации и при этом не нарушать взаимоотношений возможно только при умелой дипломатии. Успех Азербайджана в этом вопросе заключается не только в сохранении внутренней стабильности, но и в укреплении международного имиджа", - сказал он.

Коснувшись вопроса закрытия границ, политолог отметил, что, учитывая опасность распространения ирано-израильского конфликта на регион, закрытие границ Азербайджана обусловлено не только медицинскими и санитарными соображениями, но и интересами национальной безопасности. "Это решение Азербайджана является важным шагом для обеспечения безопасности своего населения, предотвращения внешних рисков. Закрытие границ также направлено на предотвращение потенциальных провокаций и дестабилизации в регионе. В период нарастания нестабильности в странах вокруг нас Азербайджан должен держать свои границы закрытыми - это превентивный подход. Это также стратегия, которая защищает внутреннюю безопасность общества и экономики", - сказал он.

По его словам, хотя решение о закрытии границ было принято из-за COVID, со временем важную роль сыграли и другие факторы. "Как сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля во время выступления на международном форуме "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Университете АДА, формально мы пока находимся на этапе карантина, но в то же время решение оставить границы закрытыми основано не только на этом: "Сейчас мы видим, после того как наши границы уже закрыты, безопасность в Азербайджане усилилась. В прежние времена было много случаев. Некоторые из них были обнародованы, некоторые не были. Мы сталкивались с серьезными угрозами и проблемами, исходящими извне. Когда я говорю, что все наши потенциальные риски могут исходить извне, я имею в виду именно это. Я думаю, вы поймете, если мы не будем слишком вдаваться в подробности. Но как президент, как человек, который ежедневно занимается вопросами национальной безопасности, могу сказать, что закрытие наших границ обеспечило огромные преимущества для нашей национальной безопасности. И это реальность. Да, люди должны учитывать это. Мы понимаем, что это создает неудобства для людей в Азербайджане, а также для самих азербайджанцев и граждан соседних стран и регионов. Но вопросы национальной безопасности должны превалировать над всеми другими чувствами и причинами, особенно в период, когда на нашей северной границе идет война, а на южных рубежах имеет место кризис. Вдобавок, как грибы после дождя, появляются новые очаги конфликтов. Думаю, что азербайджанский народ понимает это". Нынешние конфликты вокруг нас показывают, что сохранение границ закрытыми - это, на самом деле, очень продуманный и стратегический шаг. Российско-украинский конфликт, а теперь и ирано-израильский конфликт - все это доказательство того, насколько важен такой шаг", - сказал А. Гараев.

Он также высказал свое мнение относительно клеветнической кампании и фейковых новостей, распространяемых против Азербайджана в контексте ирано-израильского конфликта. В разгар конфликта проводятся клеветнические кампании, основанные на дезинформации в антиазербайджанских социальных сетях и на информационных каналах, контролируемых некоторыми антиазербайджанскими кругами. Официальные структуры Азербайджана оперативно и последовательно реагируют на эти информационные провокации. Азербайджанская общественность также достаточно бдительна в данном отношении.

Политолог рассказал и о важных гуманитарных шагах, которые предприняла наша страна в сложившейся ситуации. По его словам, в период, когда авиасообщение в связи с текущими событиями на Ближнем Востоке было приостановлено, многие страны столкнулись с трудностями при эвакуации своих граждан. "В это время азербайджанское государство предприняло важный гуманистический шаг - был создан коридор через территорию Азербайджана для эвакуации граждан третьих стран, желающих покинуть Иран. В этом контексте к Баку официально обратились европейские страны, страны СНГ и государства других регионов. Правительство Азербайджана не оставило эти призывы без ответа. В результате сложной логистической и дипломатической координации сотни людей смогли безопасно вернуться в свои страны через территорию Азербайджана", - сказал он.

A.Гараев отметил, что продолжающееся противостояние между Ираном и Израилем поставило в затруднительное положение многие страны региона. "В этой сложной и опасной геополитической обстановке Азербайджан демонстрирует позицию, основанную не только на своих национальных интересах, внутренней безопасности, но в то же время на международной ответственности. Все это еще раз показывает, что Азербайджан всегда подходит ко всем вопросам конструктивно, проводит политику, направленную на мир, переговоры и дипломатию", - добавил политолог.