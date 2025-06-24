ПСЖ и "Ботафого" вышли в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

Французский "Пари Сен-Жермен" и бразильский "Ботафого" вышли в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Турнир проходит в США.

В заключительном туре группы B ПСЖ со счетом 2:0 обыграл американский "Сиэтл", "Ботафого" проиграл испанскому "Атлетико" (0:1). В составе составе ПСЖ отличился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который открыл счет. Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе.

ПСЖ, "Ботафого" и "Атлетико" набрали по 6 очков. Благодаря разнице мячей во встречах между этими командами первое место в группе занял ПСЖ, на второй строчке расположился "Ботафого", на третьей - "Атлетико". "Сиэтл" очков не набрал.

Ранее выход в 1/8 финала себе гарантировали германская "Бавария", бразильский "Фламенго", английский "Манчестер Сити" и итальянский "Ювентус". Встречи первого раунда плей-офф пройдут с 28 июня по 1 июля.

В клубном чемпионате мира принимают участие 32 команды, которые были разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выходят в 1/8 финала. Финальный матч состоится 13 июля.