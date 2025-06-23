ООН прокомментировала удар Ирана по авиабазам США

Любые ответные действия и рост военной активности лишь ведут к росту дестабилизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о запуске Ираном ракет в направлении военных баз США.

"Боевые действия и рост военной активности, дальнейшие ответные меры, как указывал генеральный секретарь, лишь усиливают дестабилизацию", - сказал он.

На вопрос о том, нарушают ли удары США по иранским ядерным объектам положения Устава ООН Дюжаррик заявил, что всемирная организация наблюдает "неоднократные вызовы для международного права" и устава всемирной организации.

Ранее мы сообщали, что Иран ударил по базам США в Катаре.