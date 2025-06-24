В Иране поделились кадрами, как утверждается, сбитого израильского F-35 - ВИДЕО
Иран опубликовал кадры, на которых, как утверждается, запечатлены обломки якобы сбитого израильского истребителя F-35.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
На этих кадрах говорится, что обломки принадлежат истребителю F-35.
Отметим, что в последние дни Иран заявил о сбитии нескольких израильских истребителей F-35.
Ранее мы сообщали, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.
Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.
"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.
Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.
"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.
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