ВВС Израиля ударили по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана
15 истребителей ВВС Израиля осуществили серию масштабных ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"15 истребителей недавно осуществили масштабную волну ударов по западу Ирана. Были атакованы подземные военные объекты, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих иранским вооруженным силам", - говорится в заявлении.
Кроме того, "самолеты ВВС Израиля нанесли удар по Центральному Ирану, уничтожив ракетные установки, готовые к залпам в сторону израильской территории", добавили в пресс-службе.
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