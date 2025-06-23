https://news.day.az/world/1762949.html Бахрейн, Ирак и Кувейт также закрыли свое воздушное пространство Кувейт после иранских ударов по авиабазе Аль-Удейд на территории Катара закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны. Также воздушное пространство временно закрыли в Бахрейне.
Бахрейн, Ирак и Кувейт также закрыли свое воздушное пространство
Кувейт после иранских ударов по авиабазе Аль-Удейд на территории Катара закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны.
Также воздушное пространство временно закрыли в Бахрейне и Ираке.
Ранее мы сообщали, что Объединенные Арабские Эмираты после иранских ударов по авиабазе Аль-Удейд на территории Катара закрыли свое воздушное пространство.
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