Бахрейн, Ирак и Кувейт также закрыли свое воздушное пространство

Кувейт после иранских ударов по авиабазе Аль-Удейд на территории Катара закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны.

Также воздушное пространство временно закрыли в Бахрейне и Ираке.

Ранее мы сообщали, что Объединенные Арабские Эмираты после иранских ударов по авиабазе Аль-Удейд на территории Катара закрыли свое воздушное пространство.