Турецкие авиакомпании отменили ряд рейсов на фоне иранских атак на базы США

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила ряд рейсов.

Как сообщает Day.Az, об этом в публикации на своей странице в соцсетях написал пресс-секретарь Turkish Airlines (THY) Яхья Юстюн.

"Уважаемые пассажиры, рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат, запланированные на 23 июня 2025 года, отменены. Просим вас следить за обновлениями по вашим рейсам на нашем официальном сайте", - отметил он.

Кроме того, AJet и Pegasus тоже отменили рейсы в ряд стран.

Пресс-секретарь авиакомпании AJet Мехмет Йешилкая сообщил в соцсетях, что рейсы из аэропорта имени Сабихи Гекчен в Даммам, Дубай и Шарджу, запланированные на сегодня, отменены.

Авиакомпания Pegasus Airlines также объявила об отмене рейсов, намеченных на сегодня, в следующие направления: Бахрейн, Джидда, Медина, Эр-Рияд, Даммам, Доха, Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Кувейт, Маскат и Карачи.

Ранее мы сообщали, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.