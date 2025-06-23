Самолет AZAL рейса Баку - Даммам вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс J2 8205 по маршруту Баку - Даммам, вернулся в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Катара.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.
Воздушное судно Airbus благополучно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 22:49 по бакинскому времени.
"В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с авиакомпанией по адресу электронной почты: [email protected]", - отметили в авиакомпании.
Ранее мы сообщали, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.
Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.
"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.
Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.
"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.
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