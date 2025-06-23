Самолет AZAL рейса Баку - Даммам вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс J2 8205 по маршруту Баку - Даммам, вернулся в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Катара.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Воздушное судно Airbus благополучно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 22:49 по бакинскому времени.

"В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с авиакомпанией по адресу электронной почты: [email protected]", - отметили в авиакомпании.

Ранее мы сообщали, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.