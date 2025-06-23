Араик Арутюнян подтвердил незаконное заселение азербайджанских территорий в период армянской оккупации

В ходе продолжившегося 23 июня в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Араик Арутюнян, отвечая на вопросы прокуроров, подтвердил, что на территориях Азербайджана в период их оккупации были размещены лица, привезенные из Сирии и Ливана, сообщает Day.Az.

По его словам, часть граждан Армении из приграничных с Азербайджаном регионов - Горусского и Кафанского районов, приехала в Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы, которые тогда находились под оккупацией, и поселилась там, поскольку на этих территориях были большие возможности для осуществления деятельности, особенно в сельскохозяйственной области. "Переселённые лица в основном занимались сельскохозяйственными работами. Вы знаете географию Сюникского района. Там нет широких возможностей для сельского хозяйства. А в Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах возможностей в этой сфере было больше", - сказал он.

A.Арутюнян отметил, что по сравнению с приезжими из других стран, прибывших из Армении особо не поощряли к заселению: "Мы им не мешали. Они сами выбирали, где хотят жить и чем хотят заниматься".

Он подтвердил, что в Лачинском и Кяльбаджарском районах впоследствии поселились также лица армянской национальности: "Это было позже. Раньше армяне в Лачинском районе не проживали. Насколько мне известно, такая же ситуация была и в Кяльбаджарском районе".

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступления против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и других многочисленных преступлениях, продолжится 30 июня.