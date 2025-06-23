МИД Катара решительно осудил ракетную атаку Ирана на авиабазу США

Катар решительно осудил ракетную атаку Ирана на авиабазу Аль-Удейд США в стране.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Это грубое нарушение суверенитета, международного права и Устава ООН", - сказал официальный представитель МИД Катара аль-Ансари.

Катарская сторона заявила о праве на адекватный ответ в соответствии с международным правом и призвала к немедленному прекращению военных действий и возвращению к дипломатическим переговорам для сохранения стабильности в регионе.

Ранее, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

А министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Иран ударил по базам США в Катаре.