Совбез Ирана подтвердил удар по базе США в Катаре

Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана опубликовал официальное заявление в связи с ракетным ударом по американской авиабазе Эль-Удейд в Катаре, сообщает Day.Az.

"В ответ на агрессивные действия Соединённых Штатов против ядерных объектов Исламской Республики, могущественные вооружённые силы Ирана несколько часов назад нанесли ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в документе.

Число выпущенных ракет, как подчёркивается, соответствовало количеству авиационных ударов США по иранским ядерным объектам. При этом, сообщается, что удар был нанесён исключительно по военной инфраструктуре, находящейся вдали от гражданских и жилых районов Катара.

В заявлении подчёркивается, что операция не представляла никакой угрозы для дружественного и братского Катара и его народа.

"Иран остаётся приверженным сохранению тёплых и исторически прочных отношений с Государством Катар",- говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Иран ударил по базам США в Катаре.